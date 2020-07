Cité dans l’affaire des Gazelles Oryx… Mansour Faye très remonté

iGFM – (Dakar) Cité dans l’affaire des gazelles Oryx, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a réagi. Et c’est pour démentir cette information. «Je n’en ai jamais vu, je n’ai pas fait de demande, je n’ai jamais eu d’intention d’en avoir. Les gens me citent à tort dans cette affaire», a déclaré Mansour Faye sur les ondes de la Rfm. Très remonté, le maire de Saint Louis a même menacé de porter l’affaire en Justice.