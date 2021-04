dimanche 25 avril 2021 • 52 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après les communes d’Adéane, de Niaguis, d’Agnak, de Kaour, de Niassya, Boutoupa-Camaracounda, le poste de santé de Baghagha a étrenné ce dimanche 25 avril 2021, en fin d’après-midi, sa première ambulance médicalisée.

L’ambulance flambant neuve, équipée et dotée de tous les équipements médicaux, a été offerte à ces populations fortement impactées par le conflit casamançais par le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne, Doudou Ka coordonnateur national du mouvement « Doggou pour le Grand Sénégal ».

La cérémonie de remise a eu lieu dans la cour de l’école primaire de Baghagha. La solennité a été marquée par la présence du maire d’Adéane Ibrahima Diédhiou, des chefs religieux et coutumiers de Baghagha et de toutes les couches des populations dudit village (Baghagha) qui ont, malgré le ramadan, bravé la chaleur pour réserver un accueil chaleureux à leur hôte du jour, le Directeur général de l’AIDB. « Nos larmes viennent d’être essuyées. Nous pouvons, à partir de ce jour, évacué nos malades vers d’autres hôpitaux de la région Nos malades ont toujours été transportés à bord des taxis clandos. Nous grâce à Dieu et nous remercions du fond du cœur Doudou Ka », disent les femmes de Baghagha.

Pour l’infirmier chef de poste de Baghagha Mbaye Gueye, « cette ambulance est venue à point nommée. Elle va nous faciliter la prise en charge des malades car, nous avons trop de problèmes pour évacuer nos malades. Je profite de l’occasion pour lancer un appel aux populations afin qu’elles puissent venir au niveau de notre district sanitaire pour se faire vacciner contre la COVID 19 et contre le cancer du col de l’utérus. Ces vaccins sont disponibles dans notre poste de santé », dira à son tour le Dr Gueye.

Au-delà de la symbolique de l’action, « nous voulons mettre les populations dans des conditions sanitaires bonnes et sécurisées. Pour l’édile d’Adéane, « l’ambulance sera gérée de manière rationnelle au grand bonheur de nos populations », a rassuré Ibrahima Diédhiou. « C’est une promesse que j’avais fait aux populations et elle a été réalisée. Je ne peux dés lors que rendre grâce à Allah SWT et au Chef de l’Etat Macky Sall qui m’ont permis de réaliser ce rêve des populations de Baghagha qui représentent beaucoup pour moi. Nous ne voulons qu’accompagner le Président de la République de construction et de développement économique et social de la Casamance », a dit Doudou Ka.

« Je suis en campagne électorale et je ne le cache pas. Nous devons accompagner le Chef de l’Etat qui a fait ce qu’aucun Président de la République n’a fait en Casamance en particulier et au Sénégal d’une manière générale », a dit Doudou Ka. « Ce qui reste Adéane, avec l’Agropole du Sud va devenir un pôle économique. C’est pourquoi, je vais m’investir pour le développement d’Adéane », a indiqué M. Ka

IGFM