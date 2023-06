jeudi 1 juin 2023 • 5593 lectures • 6 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison, assortis d’une amende de 600 000 francs Cfa. Me Abdoulaye Tall, avocat de Sonko est outré.

« Le sentiment le plus partagé, c’est la déception (…) L’accusé a toujours nié les faits, il a toujours dénoncé le complot et le temps lui a donné raison. Parce que le Tribunal vient de dire ‘‘vous n’avez pas violé, mais on vous condamne pour corruption de jeunesse. Et ce glissement, cette voie de contournement utilisée par la Justice pour condamner, c’est ce qui est déplorable.



Nous avons toutes les voies de droit, tous les moyens en notre possession, conférés par le Droit pour attaquer cette décision. Les avocats vont se réunir pour évaluer et nous allons nous préparer politiquement. Parce que tout ceci n'est que de la politique.»