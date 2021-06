mercredi 16 juin 2021 • 182 lectures • 0 commentaires

Le conseil des ministre décentralisé de Matam a pris fin. Le chef de l’Etat, lui-même a fait un compte rendu des décisions phares prises en faveur de la région.

«J’ai validé en conseil des ministres le programme régional d’investissement public de Matam estimé à 450 milliards de francs Cfa », a annoncé Macky Sall.

Il signale aussi avoir entériné, toujours en conseil des ministres, la décision d’octroyer, à partir de juillet prochain, l’indemnité de 50 000 francs Cfa par mois pour les chefs de village. «Leur rôle dans la conduite des politiques publiques et leur statut seront renforcés», souligne-t-il.

Le Président Macky Sall a aussi évoqué le programme d’intensification des cultures fourragères dans le ferloo, et la volonté du gouvernement d’accélérer le programme d’urgence pour l’insertion des jeunes et leur emploi. «Tout est prêt, que ce soient les ressources et même la disponibilité des pôles emploi», indique Macky Sall.

Le chef de l’Etat qui sera dans le nord jusqu’au samedi, va aussi lancer les travaux de l’aéroport de Ourossogui qui sera modernisé, et ceux de l’institut supérieur d’études professionnelles de Matam. Les travaux de l’hôpital régional de Matam entre autres.