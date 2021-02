mercredi 10 février 2021 • 443 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

IGFM - Le président de la République, Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 10 février 2021. Au cours de cette rencontre, plusieurs mesures individuelles ont été prises.

Monsieur Kalilou DANFA, Gestionnaire, est nommé Président du Conseil d'Administration du Laboratoire national d'Analyses et de Contrôle au Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises;

Monsieur Bacary DIATTA, Docteur Vétérinaire Océanographe, matricule de solde n° 610 027/Z est nommé Directeur général du Laboratoire national d'Analyses et de Contrôle au Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises;

Monsieur Mohamadou MBENGUE, Enseignant, est nommé Président du Conseil d'Administration de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé et d'Entrepôt au Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises;

Monsieur Driss Junior DIALLO, Ingénieur financier, est nommé Directeur général de l'Organe de Régulation du Système de Récépissé et d'Entrepôt au Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises ;

Monsieur Christian Fernand Johnson Tibiurce DIATTA, Administrateur civil, matricule de solde n° 518 678/E est nommé Secrétaire général du Musée des Civilisations noires, poste vacant.