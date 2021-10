mercredi 6 octobre 2021 • 277 lectures • 0 commentaires

Le chef de l'Etat a entériné 4 nominations en conseil des ministres ce mercredi. Ci-dessous la liste complète.

Monsieur Amadou DIARRA, Expert en Décentralisation et en Droits humains, est nommé Président du Conseil d’Orientation du Fonds de Solidarité nationale.



Madame Nafissatou FALL, Professeur de l'Enseignement secondaire, précédemment Inspecteur technique, est nommée Inspecteur des affaires administratives et financières au Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, poste vacant.



Madame Dié Marie FAYE, Professeur de l'Enseignement secondaire, est nommée Inspecteur technique au Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants.



Madame Diéguy DIOP, Juriste, est nommée Directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants, en remplacement de Monsieur Niokhobaye DIOUF, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.