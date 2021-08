jeudi 12 août 2021 • 200 lectures • 0 commentaires

Les effets de la Covid-19 se fait ressentir jusque dans les ménages. En effets la pandémie a fait exploser les coûts mondiaux de fret maritime, provoquant des hausses des prix de plusieurs routes commerciales et ceux d’affrètement des porte-conteneurs, notamment chinois.

En effet, débordés par la demande, les transporteurs maritimes ont augmenté leurs tarifs au grand dam des industriels et des distributeurs. “Les prix vont rester élevés au moins jusqu’au nouvel an chinois, en février 2022”, avait récemment soutenu Radolphe Saadé, Pdg de Cma Cgm.

Cette hausse des tarifs du fret maritime est une très mauvaise nouvelle pour des pays grands importateurs de tout comme le Sénégal. Car, pour ne pas être écarté des routes maritimes du commerce mondial, le Sénégal est obligé de s’aligner sur les prix mondiaux. Conséquence : on va vers des hausses de prix, après la viande, certaines denrées alimentaires non homologuées, le ciment, le fer, le plastique, de l’aliment de volaille…affirme L’Asnews.