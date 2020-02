Coronavirus : l’OMS appelle le monde à se préparer à une «éventuelle pandémie»

iGFM – (Dakar) – En quelques jours, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a augmenté dans de nombreux pays. L’Italie, pays le plus touché d’Europe et le troisième après la Chine et la Corée du Sud, est passée de six cas confirmés de contamination vendredi 21 février à 219 quatre jours plus tard. Et le pays compte maintenant six décès. La propagation fait craindre à l’OMS une « éventuelle pandémie ».

« Nous devons nous concentrer sur les mesures d’endiguement du Covid-19, tout en nous préparant à une potentielle pandémie », a déclaré lundi 24 février le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, après l’augmentation soudaine « très préoccupante » des contaminations dans de nombreux pays comme l’Italie, la Corée du sud ou l’Iran et ses voisins du Golfe.

Cependant, il a tenu à calmer la panique provoquée par l’aggravation de la situation. « Parler de pandémie maintenant ne correspond pas à la réalité et cela créerait de la peur. Ce n’est pas le moment de se concentrer sur les mots. Ça n’empêchera pas une seule personne d’être contaminée ou de mourir du virus ».

La Corée, deuxième pays le plus touché

Soixante nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en Corée du Sud mardi 25 février portant le total à 893 et faisant du pays le deuxième le plus touché après la Chine. Pour répondre à l’augmentation des contaminations, « l’alerte maximale » a été décrétée par le président Moon Jae-in. Un niveau qui permet aux autorités d’ordonner la fermeture temporaire des écoles et d’annuler les vols en provenance et à destination du pays.

Plusieurs pays ont décidé de se protéger du virus qui s’étend en Corée du Sud. À partir de mardi 25 février, Hong Kong interdira les entrées dans la cité autonome aux non-résidents venant de Corée du Sud. La Mongolie a, elle, suspendu toutes liaisons aériennes avec le pays.

L’Europe en alerte

En Italie, sept personnes sont décédées et le nombre de personnes contaminées a explosé. Il est ainsi passé de 6 à 229 en seulement quatre jours, faisant de ce pays le plus touché d’Europe et le troisième dans le monde. Un bilan qui a poussé les autorités à mettre en place des mesures drastiques. 11 villes du nord de l’Italie ont été mises sous confinement et les lieux publics ont été fermés à l’exception de certains magasins et des pharmacies de garde.