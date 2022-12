mercredi 21 décembre 2022 • 1437 lectures • 1 commentaires

iGFM - Le gouvernement de la Gambie a déclaré ce jour qu'une tentative de coup d'État militaire a été déjouée hier mardi. Quatre soldats sont actuellement arrêtés.

De rares témoignages ont fait état de mouvements de soldats autour du siège de la présidence dans le centre de la capitale Banjul mardi soir, et les rumeurs ont circulé durant la nuit sur une tentative de coup de force dans ce pays.



Le gouvernement gambien, dans son communiqué, a annoncé que, sur la base de rapports de renseignements selon lesquels certains soldats de l'armée gambienne complotaient pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du président Adama Barrow.



Le haut commandement des GAF, lors d'une opération militaire rapide menée hier, a arrêté quatre soldats liés à ce présumé complot de putsch. Les soldats appréhendés sont actuellement à la police militaire pour l'enquête.



"L'armée poursuit trois autres complices présumés. Les enquêtes sur cette affaire se poursuivent et les membres du public seront informés. Les citoyens, les résidents et les membres du corps diplomatique et consulaire sont invités à poursuivre leurs activités normales car la situation est sous contrôle total et il n'y a pas lieu de paniquer", lit-on dans le communiqué du gouvernement.