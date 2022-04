mardi 5 avril 2022 • 267 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Du 21 novembre au 18 décembre 2022, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar opposera les plus grandes stars du football. Après le tirage au sort effectué le vendredi 1er avril, nous savons déjà que beaucoup d'entre elles s'affronteront dès le premier tour. FIFA.com lance le duel de stars à sept mois du coup d'envoi.

Groupe A – Sadio Mané contre Virgil van Dijk



Le Sénégalais Sadio Mané et le Néerlandais Virgin van Dijk sont coéquipiers à Liverpool depuis 2018, mais ils défendront des intérêts différents à la Coupe du Monde.

Avec les Reds, ils ont remporté ensemble une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, une Ligue des champions de l'UEFA, une Supercoupe de l'UEFA, une Premier League et une Coupe de la Ligue anglaise. Dans des camps opposés, qui prendra le dessus ?



Groupe B – Christian Pulisic contre Harry Kane



Derby londonieir au Qatar : le joueur de Chelsea Christian Pulisic sera en service international pour les États-Unis. De l'autre côté, on trouvera l'attaquant de Tottenham Harry Kane, buteur de la sélection anglaise.



Les deux joueurs ont de l'expérience dans les compétitions de la FIFA. Cette année, Pulisic a aidé Chelsea à devenir champion du monde des clubs. Kane, de son côté, a joué un rôle important dans le bon parcours qui a mené l'Angleterre à la quatrième place de Russie 2018.



Groupe C – Lionel Messi contre Robert Lewandowski



Les gardiens de but des équipes versées dans le Groupe C peuvent se faire du souci. L'Argentin Lionel Messi et le Polonais Robert Lewandowski s'affrontent dans un duel entre deux des buteurs les plus dangereux du football. La rencontre aura aussi le piment des récompenses individuelles.



Lewandowski a reçu le prix The Best – Joueur de la FIFA cette année. Peu de temps avant, Messi avait remporté le Ballon d'Or.



Groupe D – Christian Eriksen contre Paul Pogba



La possible présence de Christian Eriksen sera l'une des belles histoires de la Coupe du Monde après que le Danois a réussi à revenir sur le terrain. Le tournoi lui réserve un duel avec l'un des meilleurs milieux de terrain de la dernière Coupe du Monde : Paul Pogba.



Essentiel dans la conquête du titre de champion du monde par la France en 2018, Pogba, joueur de Manchester United depuis 2016, est habitué aux duels avec Christian Eriksen, qui a évolué à Tottenham de 2013 à 2020.



Groupe E – César Azpilicueta contre Thomas Müller



Comptant parmi les plus grands buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, l'Allemand Thomas Müller affrontera un adversaire de taille lors du premier tour de la phase finale 2022 : l'Espagne de César Azpilicueta.



Ce duel met aux prises les vainqueurs des deux dernières Coupes du Monde des Clubs de la FIFA. Müller a gagné le trophée avec le Bayern Munich en 2020, tandis qu'Azpilicueta l'a remporté avec Chelsea en 2021.



Groupe F – Kevin De Bruyne contre Luka Modrić



Le choc Belgique-Croatie oppose deux des meilleurs milieux de terrain de ces dernières années : Kevin De Bruyne et Luka Modrić.



Les deux ont fait partie des éléments marquants de Russie 2018. À cette occasion, Modrić a aidé la Croatie à se hisser en finale, et De Bruyne a contribué à mener la Belgique à la troisième place.



Groupe G – Neymar contre Xherdan Shaqiri



Duel de dribbleurs dans le Groupe G lors de Brésil-Suisse. Neymar, l'un des dribbleurs les plus doués de la planète football, sera opposé à Xherdan Shaqiri, qui apprécie lui aussi les situations de un contre un.



Fait intéressant, ce duel a déjà eu lieu lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2018. À cette occasion, le Brésil et la Suisse s'étaient quittés sur un score de parité (1-1).



Groupe H – Cristiano Ronaldo contre Luis Suarez



Deux des plus grands buteurs de ces dernières années vont mettre leur talent à l'épreuve dans le Groupe H. Cristiano Ronaldo est le buteur attitré du Portugal et Luis Suarez tentera d'enrichir le palmarès de l'Uruguay.



Le duel aura aussi le piment d'une grande rivalité espagnole. En effet, Ronaldo a défendu les couleurs du Real Madrid entre 2009 et 2018, et Suarez a été au service du FC Barcelone de 2014 à 2020.

