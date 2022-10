mercredi 26 octobre 2022 • 213 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministère de la Santé publique du Qatar a annoncé ce mercredi qu'il ne serait pas obligatoire de présenter un test négatif pour se poser sur le territoire de l'émirat du Golfe. La décision prend effet le 1er novembre, trois semaines avant le début de la Coupe du monde.

Pour aller supporter son pays au Qatar pendant la Coupe du monde, nul besoin d'emmener un test négatif au Covid-19 dans vos bagages. Ce mercredi 25 octobre, le ministère de la Santé publique qatari a annoncé que les tests pour entrer dans le petit émirat du Golfe ne seront bientôt plus obligatoires. La décision prendra effet le 1er novembre prochain, soit 20 jours avant le coup d'envoi du Mondial.



Ni vaccination, ni masque



Outre les tests, la vaccination ne sera pas non plus obligatoire pour entrer au Qatar. Quelques restrictions demeurent tout de même, comme le port du masque en cas de passage dans un établissement de santé, ou l'application de traçage Ehteraz, requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés, dont le métro ou les centres commerciaux, mais pas dans les stades.



La Coupe du monde au Qatar, objet de nombreuses polémiques, sera le premier événement sportif mondial majeur ouvert au public depuis l'apparition officielle du virus responsable du Covid-19, fin 2019. Plus d'un million de spectateurs sont attendus sur place.



La Coupe du monde se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022.



