samedi 27 avril 2024 • 384 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) A l'issue des demi-finales retour de la Ligue des champions africaine disputées vendredi, on connaît les 4 qualifiés africaines pour la Coupe du monde des clubs nouveau format qui opposera 32 équipes à l'été 2025.

Quatre place étaient donc allouées à l'Afrique sur la période de référence prise en compte (2021-2024). En raison de leur sacre en LdC durant cette période, Al Ahly et le Wydad Casablanca avaient déjà leur billet en poche. Trois équipes étaient à la lutte pour les deux places restantes : l'Espérance Tunis, le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns.



L'élimination du TPM contre Al Ahly (0-0, 0-3) et de Mamelodi face à l'EST (0-1, 0-1) vendredi ont permis de décanter la situation ! En effet, en vertu de leurs nombre de points amassés sur la période, Mamelodi, malgré son élimination, et l'Espérance, sont assurés de participer au Mondial des clubs ! Le TP Mazembe, lui, partait de très loin en termes de points et son seul espoir était de remporter cette édition de la LdC africaine pour se qualifier en tant que champion. Ce ne sera donc pas le cas et les Corbeaux de Lubumbashi, finalistes du Mondial des clubs ancien format en 2010, devront donc patienter avant de renouer avec la prestigieuse compétition…



Al Ahly, l'Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca tenteront donc de porter haut les couleurs du continent pour cette édition qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.