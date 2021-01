lundi 18 janvier 2021 • 229 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM-(Dakar) Selon le journal l’As, près de 5 000 personnes ont été interpellées en l’espace de deux semaines par la Police, dans la banlieue dakaroise. Ce, à la suite d’une série d’opérations de sécurisation de grande envergure pilotées par le Commissariat central de Guédiawaye en collaboration avec les commissariats d’arrondissements de Pikine et Guédiawaye.

Nos confères souligne par ailleurs que 80 personnes ont été également déférées au parquet pour trouble à l’ordre public, participation à des manifestations non déclarées, violences et voies de fait et actes de vandalisme.

D’après le Commissaire central de Guédiawaye, Madjibou Lèye, une importante somme d’argent issue des amendes forfaitaires a été collectée, durant cette période de couvre-feu, auprès des personnes pour non-respect du port obligatoire de masque et violation du couvre-feu.