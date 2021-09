mardi 21 septembre 2021 • 187 lectures • 0 commentaires

iGFM- Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a donné les chiffres de ce mardi 21 Septembre 2021, dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Sur 1226 tests réalisés, 14 sont revenus positifs. Il s'agit de 0 cas contact et 14 cas communautaires. 03 décès supplémentaires ont été déplorés ce lundi. 411 patients ont été déclarés guéris, et 06 cas graves sont en réanimation.



A ce jour, 73.668 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 70.295 guéris et 1848 décès. 1.524 patients sont encore sous traitement.