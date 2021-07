lundi 19 juillet 2021 • 76 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Parmi les six mesures fortes entérinées lors d’une réunion d’urgence du Comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de Covid-19 présidée, dimanche soir, par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud, en application des directives du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, il y a l’interdiction de prier dans les mosquées, le jour de la Tabaski.

En effet, «sur la base d’une fatwa émise par l'Association des Ulémas de Mauritanie, décision a été prise de s’en tenir strictement à l’accomplissement de la prière de l'Aïd al-Adha à la maison», d’après les conclusions dudit comité. Il est également annoncé dans ce document que «l'heure du couvre-feu commence désormais à partir de 22 h, et cette modification prendra effet à partir de demain (aujourd’hui, Ndlr), lundi 19 juillet 2021».

Ces mesures ont été prises suite aux indicateurs de santé disponibles, notamment de la carte de l'expansion de l'épidémie, au nombre de décès et de cas atteints, aux statistiques d’hospitalisation dans les structures de santé et aux capacités d'absorption de ces structures, selon les autorités mauritaniennes.

Celles-ci ont d’ailleurs prévu «une journée de sensibilisation le lundi 19 juillet sur la gravité de cette épidémie» et comptent aussi «étendre et accélérer les opérations de vaccination, en particulier pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques».

Le respect total des mesures de précaution requises telles que le port du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains et l'utilisation de stérilisateurs et l’interdiction totale de toutes sortes de rassemblements, quelles qu'en soient les causes, sont également préconisés.