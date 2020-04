Covid-19 – Le Conseil National de Lutte contre le Sida mobilise 250 millions FCFA

iGFM – (Dakar) Le Conseil National de Lutte contre le Sida soutient le Ministère de la santé dans la lutte contre le COVID 19 en mobilisant plus de 250 millions de FCFA provenant du Fonds Mondial et de son budget de contrepartie, selon un communiqué rendu public ce vendredi.

Le but est de contribuer au contrôle de l’épidémie du COVID-19 et d’atténuer son impact sur les services VIH/sida. Il s’agit d’une contribution au plan de riposte du Ministère de la Santé et de l’Action contre l’épidémie de Coronavirus.

Le CNLS poursuit sa mission en essayant d’apporter une réponse adaptée aux besoins des PVVIH dans ce contexte d’urgence sanitaire face au COVID19.

Dans ce cadre, un 1er appui d’un lot de produits et matériels d’une valeur de 11 650 000 de FCFA a été remis à la Pharmacie centrale du Centre Hospitalier National Universitaire de FANN en présence de son directeur, Dr Cheikh Tacko DIOP, du Pr Bara NDIAYE, chef de la dite pharmacie et d’autres personnalités.

Pour le directeur du CHU de Fann, le geste du CNLS répond à un besoin urgent et constitue un « acte de solidarité et d’humanisme ».

