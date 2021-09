mardi 7 septembre 2021 • 932 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, le professeur Moussa Seydi a déclaré, ce mardi, que les anti-vaccins sont des criminels.

"La pandémie a boulervé la santé mentale de bon nombre d'entre nous, mais nous sortirons de cette situation que lorsque nous serons complètement et correctement vaccinés en majorité. Je veux dire que nous ne reviendrons pas à une vie normale tant que nous ne vous vaccinons pas et respectons pas les mesures préventives. Au niveau de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, de mars à août 2021, nous avons eu à admettre 321 patients. Parmi ces 321 patients, 299 soit 93% n'étaient pas vaccinés. Seuls les 7% sont vaccinés. Nous avons noté juste trois cas sévères chez les patients vaccinés. Mais 89% de cas sévères sont des patients non vaccinés. La couverture vaccinale dans la région de Dakar se situe à 25% contre 10% au plan national. Cette pandémie est devenue celle des non vaccinés. Les anti-vaccins sont des criminels", a-t-il fait savoir, à l'occasion du point du jour.

A noter que sur 1829 tests réalisés, ce lundi, 30 sont revenus positifs. Il s'agit d'01 contact, 01 cas importé et 28 cas communautaires. 04 décès supplémentaires ont été déplorés ce lundi. 318 patients ont été déclarés guéris, et 31 cas graves sont en réanimation.

A ce jour, 73.257 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 64.582 guéris et 1812 décès. 6.862 patients sont encore sous traitement.