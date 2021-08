samedi 7 août 2021 • 158 lectures • 0 commentaires

Société 16 mins Taille

iGFM - (Dakar) Le ministère de la Santé a livré le point du jour sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal.

Sur 4050 tests réalisés, 648 personnes ont été positives à la covid-19. Il s'agit de 70 contacts et 578 cas communautaires.



Par ailleurs, 410 patients ont été déclarés guéris, 65 cas graves internés en réanimation et 10 nouveaux décès ont été enregistrés.



À ce jour 66.898 cas ont été déclarés positifs dont 50.101 guéris, 1.467 décès et 15.329 patients sous traitement. 1.O17.569 personens ont été vaccinées.