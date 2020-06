COVID 19-Sindian : Charges sociales insupportable, le maire Yankhoba Sagna menace de lever le confinement de 13 enseignants

iGFM – (Ziguinchor) – L’édile de Sindian est en colère. Sa mairie ne peut plus supporter les charges sociales des familles qui ont été confinées chez elles. Yankhoba Sagna menace de lever le confinement de treize enseignants qui ont été mis en quatorzaine.

«Treize sacs de riz et cinq bidons d’huile pour une vingtaine de famille placés sous quatorzaine dans la commune de Sindian, c’est très insuffisant. Le comité départemental de gestion des épidémies doit nous venir en aide. Notre commune est aujourd’hui dépassée par les charges sociales de ces ménages», a laissé entendre hier, devant la presse, le maire de Sindian, Yankhoba Sagna. Le premier magistrat de Sindian a même fait dans la menace. «Si nous n’avons plus de moins, nous allons lever le confinement de toutes ces personnes face à la pression de besoins.