COVID-19-Ziguinchor : Ce qui compromet la riposte à la pandémie

iGFM – (Ziguinchor) – Les sacrifices consentis par le comité régional de gestion des épidémies pour contenir la propagation du COVID 19 à Ziguinchor sont mis à rude épreuve par des gens qui rentrent clandestinement dans la région, même en provenance des pays européens les plus affectés par la pandémie. Un constat qui expose la région sud à un risque de propagation de la maladie (coronavirus) nonobstant le dispositif de contrôle mis en place par les autorités administratives et sanitaires.

Des sources bien au fait de la situation font état de retour massif de personnes en provenance d’Europe et plus particulièrement d’Espagne et qui se terrent dans leurs maisons avec la complicité de leurs proches qui refusent de les dénoncer.

A titre illustratif, un contact d’un cas positif identifié à Dakar, a été arrêté avant-hier, lundi 30 mars 20, par la police qui l’a par la suite remis aux autorités sanitaires pour son confinement au niveau du centre de santé en attendant les résultats de ses prélèvements qui ont été envoyés à l’Institut Pasteur de Dakar. Ce cas serait d’autant plus inquiétant qu’il est le contact d’une de ses parents en provenance d’Espagne et qui a contaminé une dizaine de personnes à Dakar et envoyé des policiers en quarantaine.

Ce même cas suspect, avant son interpellation, a eu à prendre part à beaucoup de rencontres, bien que restreintes mais, expose beaucoup de personne. On nous apprend d’ailleurs qu’un dispositif est en branle pour remonter ses contacts aux fins de les mettre en quarantaine pour des prélèvements.

Un international sénégalais, ancien attaquant et buteur du Casa sport établi en Espagne activement recherché par la police

Le cas est loin d’être isolé. Un international sénégalais de football, ancien buteur du Casa sport, est aussi revenu fraîchement d’Espagne mais, il reste introuvable depuis qu’il a mis pied à Ziguinchor, dans le quartier de Tiléne, après avoir franchi, on ne sait par quel miracle les dispositifs de contrôle érigés sur nos routes depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence. «La police et la gendarmerie sont à ses trousses», renseigne nos sources judiciaires. Mais, beaucoup ici pensent que ce cas suspect devenu une menace publique, serait protégé par ses proches qui refusent de livrer sa cachette. Pire, le footballeur, ancien buteur de l’équipe fanion sud du pays vivant en Espagne, suspecté d’avoir le coronavirus, ne serait pas venu seul. Il serait accompagné de certains de ses proches avec qui il vivait en Espagne.

Actuellement à Ziguinchor, alors que les autorités commençaient à entrevoir l’extinction du foyer de contamination de la région avec la maitrise des trois cas suspects et le non-enregistrement de nouveau cas depuis une semaine, c’est une situation qui vient saper l’espoir du plan de riposte. Ziguinchor retient ainsi son souffle et attend impatiemment ce mercredi 1er avril 20, les résultats du cas suspect interpellé et interné au centre de santé.

Il reste aujourd’hui clair que s’il est détecté positif au COVID 19, c’est tout le travail abattu jusque ici qui va être repris à zéro. Une haute autorité de la région interpellée, sous le couvert de l’anonymat, a appelé les populations à collaborer par les moyens de la dénonciation pour aider à l’efficacité de la riposte.