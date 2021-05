Création et préservation d'emploi: Pape Demba Bitèye adoubé par les prestataires de la Senelec

mercredi 5 mai 2021 • 247 lectures • 0 commentaires

C'est une délégation de prestataires venus de toutes les régions du Sénégal et conduite par le Coordonnateur Birima Fall qui a effectué une visite à la Direction Générale de Senelec hier. Cette rencontre était l’occasion, pour les prestataires qui sont une entité regroupant près de 8000 entreprises, de remercier le Directeur Général Papa Mademba Bitèye et son équipe pour leur soutien permanent et exprimer leur gratitude pour tout l’interêt et toute l’écoute attentive qu'ils portent à leur cause.

Par la voix de leur coordinateur, les prestataires agréés ont salué à sa juste valeur la contribution du Directeur Général de Senelec dans la politique d’emplois de l’Etat du Sénégal tout en rappelant le rôle important qu’ils jouent au sein de Senelec en particulier, et en général leur apport direct en termes de création d’emplois et de formation des jeunes. Pour sa part, le Directeur Général de Senelec a réaffirmé son engagement de les accompagner dans leur formation et de leur donner plus de prestations comme l’a demandé le Chef de l’Etat à l’occasion du 1er Mai, pour leur permettre de mieux s’organiser et prendre en charge leurs employés.

Rappelons qu’à travers leur collaboration avec Senelec, les huit mille (8000) entreprises prestataires emploient directement chacune entre dix(10) à vingt(20) salariés en moyenne, sans compter les emplois indirects.



Publié par Birame Ndour editor