ce mercredi, c'est sous la pluie que le chef de l’Etat a procédé à la réception de nouveaux bus de Dakar Dem Dik. Des véhicules à vocation interurbaine, qui vont convoyer les clients entre Dakar et les autres régions du pays.

«Je suis heureux d’accueillir ces nouveaux bus interurbains de Dakar Dem Dik, destinés au transport de passagers entre les régions et Dakar dans des conditions de sécurité et de confort», a indiqué le président Macky Sall, en marge de la cérémonie.



Il a indiqué que le parc de Dem dik est en train d’être rénové et renforcé. Et en dehors des 33 bus lancés ce mercredi, la Direction de la société a obtenu le soutien de l’Etat pour acquérir de nouveaux bus de marque Iveco. Ces derniers seront destinés au transport urbain. Le chef de l’Etat a invité les usagers à faire bon usage de cet outil.



«Sur instruction du président de la République, nous avons travaillé à l’acquisition de ces 33 bus. Le Sénégal fait 14 régions, il y en a qui n’étaient plus servies à notre arrivée à la tête de l’entreprise, aujourd’hui toutes les régions du Sénégal sont prises en compte», a indiqué Bounkhatab Sylla, Directeur général de la société de transport



Et d’ajouter : «Ce n’est que le début du processus dans la mesure où dans le réseau urbain, ici à Dakar, nous avons des problèmes majeurs. Il ne faut pas le nier. Nous avons travaillé à relever le parc urbain. C’est un Dakar Dem Dik new-look, avec une nouvelle approche que nous sommes en train de bâtir», promet-il.



Les nouveaux bus sont équipés de caméras de surveillance, d’écrans, de ports usb, de wifi et de sièges rétractables. Aussi, chaque client aura droit à 23 kilos de bagages à soute et 10kg de bagages à main.