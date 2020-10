lundi 19 octobre 2020 • 317 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Au lendemain d’une journée de vote calme, la tension. En effet, quelques heures après sa déclaration, dans laquelle il revendique la victoire à la présidentielle, Cellou Dallein Diallo vient de publier une information inquiétante sur son compte Facebook.

«Alors que des jeunes célébraient pacifiquement ma victoire à Conakry, les FDS ont tiré sur la foule, entraînant la mort de trois jeunes garçons et plusieurs blessés par balles. Je présente mes condoléances à leurs familles et condamne avec la plus grande fermeté ces nouveaux crimes à mettre à l’actif d’Alpha Condé», a-t-il annoncé. Pour l’instant, les autorités publiques n’ont pas réagi.

Pour rappel, plus tôt, dans l’après-midi, Cellou Dallein Diallo avait déclaré, devant ses militants, qu’il est sorti victorieux du scrutin. «Malgré les anomalies qui ont entaché le déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour», a-t-il dit.