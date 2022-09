mardi 20 septembre 2022 • 766 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président de la république Macky Sall n’a pas tardé à présenter ses condoléances suite au décès de l'ancien animateur de l'émission religieuse "Lettres musulmanes " de la Rts, et ancien président de l'association des Imams et oulémas du Sénégal.

« Je suis très peiné d’apprendre le décès de l’imam Moustapha Guèye, président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal. Un érudit en islam est parti. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à la Ouma islamique. Puisse Allah lui accorde sa grâce », déclare le chef de l’Etat sur ses plateformes numériques.