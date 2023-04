samedi 29 avril 2023 • 562 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce samedi, la presse sénégalaise a perdu un de ses plus illustres plumes. Mame Less Camara, qui avait été alité par une maladie, s’est éteint à l’hôpital Principal de Dakar. À côté de la grande famille de la presse, le Groupe Futurs Médias (Gfm) aussi perd un membre éminent.

C’est en 2020 que Mame Less Camara avait rejoint le Groupe futurs médias (Gfm). Il avait été nommé directeur de la rédaction de la Tfm. Puis, chemin faisant, Mame Less Camara a occupé les fonctions de Conseiller du Président du conseil d’administration, Youssou Ndour. Poste qu’il occupera jusqu’à sa disparition. «Je viens m’insérer dans une équipe qui gagne déjà. Je viens pour apprendre et apporter mon expérience», avait-t-il indiqué lors de la cérémonie qui marquait son arrivée au sein du groupe. Cérémonie immortalisée par la vidéo ci-dessous.





