iGFM - (Dakar) La responsable de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Green Sénégal, Woré Gana Seck a tiré sa révérence.

La militante écologiste est décédée hier mardi. Elle fut responsable de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Green Sénégal, et présidente de la commission de l’Environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE).

Originaire de Bargny, cette militante écologiste engagée, que les femmes victimes de l’érosion côtière surnomment "La Lionne" avait en 2000 mis sur pied "Green Sénégal". Cette organisation lutte pour la préservation de l’environnement, le développement et la modernisation de l’agriculture et la gestion concertée du littoral.

Mme Vore Gana Seck était candidate aux élections municipales de janvier 2022. Son parti NAATAL SENEGAL envisageait de se présenter à Bargny sa ville natale de même que dans d'autres localités (Fimela, Palmarin, Joal,Thies ,Tivaouane, Thienaba, Diouloulou et Bignona.