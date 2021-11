vendredi 12 novembre 2021 • 1133 lectures • 1 commentaires

iGFM - Le Président Maccky Sall a décoré ce vendredi, 5 sénégalais dont Mbougar Sarr qui a remporté le prix Goncourt 2021. Le jeune écrivain s'en est vivement réjoui.

Ce vendredi, à la résidence de l’Ambassade du Sénégal en France, c’est jour de décoration. Le président Macky Sall a décidé d’élever 5 personnalités sénégalaises, dont Félwine Sarr et Mbougar Sarr. Ce dernier, qui a gagné récemment le prix Goncourt, n’a pas caché sa fierté.



«Je l’accueille avec beaucoup de joie, beaucoup de simplicité et beaucoup d’émotions parce que ma mère était là. Je suis extrêmement touché par cette attention», a indiqué l’auteur de «La plus secrète mémoire des Hommes. Il a confié à la télévision nationale, qu’au-delà de sa personne, c’est toujours la culture sénégalaise qui est récompensée qui est honorée.



«Le Sénégal est un pays de culture, de grande culture et depuis très longtemps c’est ç travers la culture qu’on a reconnu et salué ce pays dans le monde entier et en ce sens c’est une tradition qui continue, un geste qui se perpétue.»