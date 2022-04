mardi 12 avril 2022 • 97 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La défaite de l’Alliance pour la République (Apr) dans la commune de Médina Chérif, dans le département de Kolda, reste toujours en travers de la gorge du maire sortant Mamadou Gano.

Selon l’ex-édile, la défaite de Bby dans certaines localités est due à un comportement irrespectueux d'un leader de l’Apr. ‘’Cette année, il y a des responsables de l’Apr qui ont parrainé des listes parallèles en dehors de leur département où leur région. Ce fut le cas à Médina Chérif. Nous, on ne pensait pas un seul instant perdre les élections’’, lance Mamadou Gano.Ce dernier accuse le ministre Moustapha Diop d’être en grande partie responsable de la défaite de l’Apr dans sa commune. ''On a vu le comportement politique irresponsable du ministre maire de Louga Moustapha Diop. Il a laissé toutes les régions pour venir à Kolda parrainer quelqu’un qui ne sait ni lire ni écrire, dans le cadre d’une entreprise dont on ne sait pas quelle sera la finalité. Par respect aux textes du parti, il ne devait pas le faire. J’avais averti, mais on avait pris les sanctions qu’il fallait. Le plus cocasse, c’est qu’il a soutenu quelqu’un qui n’est pas de l’Apr’’, accuse-t-il.

Toutefois, l'enseignement-chercheur ne compte pas baisser les bras pour reprendre ses bases en vue des prochaines Législatives. Il appelle aussi ses camarades à tirer les enseignements des élections locales passées.

‘’Dans plusieurs localités, on a su que ce n’est pas seulement des réalisations qui poussent les gens à élire quelqu'un comme maire. Cela doit être une interrogation des acteurs politiques’’, conclut-il.