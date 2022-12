Dépollution de Dalifort: Des acteurs culturels portent le combat

jeudi 29 décembre 2022

Les jeunes de Dalifort, notamment les acteurs culturels ont affirmé leur ferme volonté de s’ériger en bouclier contre la pollution et les problèmes environnementaux auxquels leur localité est confrontée. Soutenu par la Banque mondiale et le ministère de l’environnement à travers le projet de gestion de la santé environnemental et de la pollution en Afrique, ces acteurs culturels veulent réduire considérablement l’exposition des populations à la pollution dans cette localité très affectée.

Ils ont entamé le nettoyage et le vernissage des places de la commune transformées en dépotoir d'ordures.



Publié par Birame Ndour editor

