lundi 5 avril 2021

Actualité 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC a révélé le dernier cadeau du Directeur technique du club, Alassane Dia décédé vendredi dernier. Il s'est également prononcé sur le retour de Dabo sur le banc en Ligue africaine des Champions.

"Je pense que le plus dur c'est pour la mémoire d'Alassane Dia. C'est Teungueth qui a perdu gros et le cadeau qu'il nous a fait il y a 3 semaines c'est de m'envoyer par Mail un dossier de 120 pages. On travaillait sur la politique décennale du club. Je lui ai dit que quand tu seras guéri on va en discuter", a-t-il révélé, lors d'un entretien accordé à IGFM.

"La CAF envoie un Mail à TFC" en attendant de recevoir le fond du dossier

Interpellé sur le retour de l'entraîneur Youssoupha Dabo sur le banc, en Ligue africaine des Champions, Babacar Ndaye explique : "Pour éclairer, Dabo a la licence UFFA. Mais c'est la France qui devait transmettre le fond de dossier à la CAF. Selon la CAF. Cette dernière nous a envoyé un Mail pour nous informer qu'elle n'a pas encore reçu le fond de dossier mais Dabo peut s'asseoir sur le banc. Mais bon c'est le même dossier et la même personne. C'est aujourd'hui (samedi) qu'on l'a validé."

"C'est du lobbying"

"Donc, un Youssoupha Dabo sur le banc, si on l'avait à l'Esperance, je pense qu'il pouvait nous apporter 10, 20 ou 30%, mais il n'y a rien de nouveau c'est le même Youssoupha Dabo avec qui j'ai voyagé à Niamey, en Pologne et lors du tournoi de l'UFOA. Donc, si un entraîneur accompagne l'équipe nationale et participe à des compétitions approuvées par la FIFA et qu'on lui dise de ne pas rester sur le banc de Teungueth, c'est du lobbying. On ne peut pas tout dire sinon on dira que nous sommes de mauvais perdants. Mais, ça fait mal au cœur qu'on l'autorise maintenant à s'asseoir sur le banc", a expliqué le patron du club rufisquois éliminé de la Ligue des champions avant la fin de la phase de poules.

Pour rappel, le technicien avait été interdit de s'asseoir sur le banc en raison de la non détention de la Licence CAF ou celle de l’UEFA Pro exigée par l'instance de foot africain, pour diriger des équipes engagées dans les compétitions continentales. Ce samedi, la Confédération africaine de football (CAF) lui a autorisé à diriger son équipe à partir banc. Ce, après l'élimination de Teungueth FC.

