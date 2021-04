mercredi 7 avril 2021 • 884 lectures • 0 commentaires

La Sapco vient d’avoir une nouveau Directeur général. Aliou Sow a été relevé de ses fonctions.

Aliou Sow n'est plus Directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et des zones touristiques du Sénégal (Sapco). Il vient d’être relevé de ses fonctions et remplacé par le Dr amadou Mame Diop maire de la commune de Richard Toll. La nouvelle a été confirmée en conseil des ministres.



La liste complète des nomination.



Docteur Amadou Mame DIOP, est nommé Directeur Général de la société d'aménagement d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (Sapco-Sénégal) en remplacement de Monsieur Aliou SOW, appelé à d’autres;



Monsieur Philippe Ndiaga BA, Titulaire d'un Master en Langues étrangères appliquées, est nommé Directeur de la Promotion Touristique au ministère du Tourisme et des Transports aériens, en remplacement de Madame Oulimata Fall SARR, appelée à d'autres fonctions ;



Monsieur El Hadji Habib KANDJI, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 574/F, précédemment Conseiller technique du Délégué général à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, est nommé Secrétaire Général de l'Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits, en remplacement de Monsieur Cheikh NDOUR, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Mor NDIAYE MBAYE, Expert Auditeur en système d'information et organisation des entreprises, est nommé Secrétaire technique du Comité National de Suivi de Contenu Local (CNSCL).Fait à Dakar le 07 avril 2021;