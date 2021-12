jeudi 9 décembre 2021 • 1263 lectures • 2 commentaires

«Ni oui, ni non» avait-t-il indiqué, alors que la question du troisième mandat lui avait été posée. Macky sall campe toujours sur cette position. Dans un entretien accordé à Rfi, il en a dit un peu plus sur la question ?

«Ce débat je le traiterai en temps voulu. Et les sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c’est que je ne ferai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel puisque je suis profondément démocrate. Maintenant je décide moi de parler quand le moment sera venu, pas maintenant."



Le "ni oui ni non"



"Attention, le ni oui ni non il faut bien le comprendre. Au journaliste sénégalais qui me disais pourquoi je ne veux pas répondre, je lui ai répondu que si je dis oui je veux être candidat le débat va enfler, on ne va plus travailler parce qu’il y aura la matière pour les spécialistes de la manipulation et de l’agitation.



Si je dis non dans mon propre camp les gens ne travailleront plus non plus. On sera dans une dynamique de se préparer tout de suite pour l’élection. Or moi j’ai un mandat à exercer, le peuple m’a confié un mandat je dois travailler pour le Sénégal."



À quand la réponse



"Je ne peux pas, à trois ou quatre ans de l’échéance satisfaire simplement la curiosité de ceux qui n’ont de centre d’intérêt que l’élection. Ils attendront le moment que j’ai choisi. En tout cas jusqu’au moment où ce débat sera inévitable. Aujourd’hui il n’y a pas de réponse. Aujourd’hui c’est le travail. La eéponse ce sera quand je le déciderai avec l’aide de Dieu."