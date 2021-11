mercredi 24 novembre 2021 • 1108 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce mercredi, en conseil des ministres, le chef de l’Etat a annoncé aux membres du gouvernement du retour du poste de premier ministre. Il leur a soumis un projet de révision de la constitution à cet effet.

"Le président de la République a informé le conseil de sa volonté d'initier une révision de la Constitution en vue de l'instauration du poste de premier ministre", renseigne le communiqué officiel. Cette restauration qui vient ainsi adapter l'instauration du pouvoir exécutif à un nouvel exvironnement économique et socio-politique, s'accompagne d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif. Notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolue eu président de la République", renseigne le communiqué du Conseil des ministres.



Le Président de la République, Macky Sall, a ainsi soumis au conseil des ministres le Projet de loi portant révision de la Constitution. Celui-ci a été examiné et adopté. Le texte va suivre, à présent, le processus consacré, qui va le mener à l'Assemblée nationale pour adoption, avant sa promulgation.