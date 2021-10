lundi 4 octobre 2021 • 658 lectures • 0 commentaires

iGFM- Météo du Lundi 04 Octobre 2021: Au cours de cet après-midi allant à la nuit, le ciel sera nuageux avec des risques de pluies sur les localités Est (Bakel, Tamba, Kedougou), Centre-sud (Kaffrine, Kaolack) du pays et en zone casamançaise.

Ailleurs, le temps sera plutôt stable et ensoleillé. La chaleur sera relativement sensible sur le pays 🇸🇳 notamment dans les zones Centre et Nord-est où les pics de températures varieront entre 35 et 41°C.

Les visibilités resteront globalement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Nord-ouest à Ouest sur tout le pays.