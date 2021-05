lundi 17 mai 2021 • 454 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le point du jour, en direct, c’est fini. Du moins, pour le moment. Le ministère de l’intérieur compte envoyer des communiqués quotidiens aux rédactions et diffuser les chiffres sur ses plateformes numériques. Mais, pourquoi une telle décision a été prise ? Le Directeur du Service Le Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé (SNEIPS) donne son avis.

«De mon point de vue, c’est peut-être lié au fait qu’aujourd’hui nous avons une très bonne tendance, baissière surtout. Deuxièmement quand vous faites quelque chose depuis un an, il faut s’arrêter et évaluer», a expliqué Dr Ousmane Gueye. Et d’ajouter : «Probablement l’évaluation a montré que certes c’est bien d’informer, mais peut être que ça n’attire plus d’audience, il faudra trouver un autre moyen pour accrocher le public. En tout cas c’est mon point de vue et je pense que c’est surtout cela.»

Pour rappel, c’est hier dimanche que le ministère de la Santé a informé de la suspension de la diffusion en direct du point quotidien sur la situation épidémiologique de la covid19. Le département ministériel précisait, cependant, que les informations sur l'évolution de la pandémie ainsi que le point sur la vaccination au Sénégal, seront toujours disponibles à travers un communiqué de presse qui sera partagé avec l'ensemble des organes de presse.

Aussi, il assure que les plateformes numériques du Ministère de la Santé et de l'Action sociale ainsi que le site www.sante.gouv.sn donneront aussi les détails du jour.