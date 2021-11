dimanche 14 novembre 2021 • 607 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Suivez en direct commenté le match opposant le Sénégal au Congo, au stade Lat Dior de Thies. Cette rencontre compte pour la sixième et dernière journée des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Les Lions déjà qualifiés pour les barrages, jouent pour terminer sur une bonne note devant leur public. Quant aux Diables Rouges, il veulent sauver l'honneur après leur élimination précoce.

Bienvenue au stade Lat Dior de Thies

C'est parti pour 90 mn !

4' Les Lions occupent déjà la zone des Diables Rouges

6' Première action dangereuse pour le Sénégal avec une frappe de Boulaye Dia, mais contrée par la défense adverse.

8' Les Congolais ont tenté un coup après 8 minutes de jeu. Sur un coup franc mal frappé, Alfred Gomis ne tremble pas.

Durant les dix premières minutes, les deux équipes ont bougé donnant un peu de saveur en ce début de partie.

But d'Ismaïla SARR

13' D'une belle frappe enroulée sur la lucarne, Ismaïla Sarr ouvre le score. Un vrai chef-d'œuvre suite à une passe du capitaine Koulibaly, qui fait trembler le stade Lat Dior.

17' Dopés par cette ouverture du score, les Sénégalais ont enchaîné les occasions. Sur le côté gauche, même position de Sarr, Gana Gueye enroule sa frappe qui touche la barre transversale.

21' Premier corner congolais de la rencontre qui ne donne rien.

Doublé pour SARR

24' Lancé par Habib Diallo sur son coté gauche, Saliou Ciss réussit un petit centre en retrait pour Ismaïla Sarr qui place tranquillement son pied droit pour mettre le ballon au fond des filets. Avec ce doublé, l'attaquant de Watford permet à ses partenaires de bien lancer leur partie.

26' Boulaye Dia a failli corser l'addition mais il a manqué son face à face avec le portier du Congo Mafoumbi.

34' Sur une action collective initiée par Bouna Sarr, qui a fini dans les jambes d'Ismaïla Sarr, le public s'est régalé même si elle n'a pas abouti. Krépin, Boulaye...ont participé à cette action collective qui était bien menée.

40' Le Congo a failli réduire le score sur une frappe bien menée par Abraham. Gomis s'est interposé pour repousser la balle. C'est la première grosse occasion pour les Diables Rouges.

1 minute de temps additionnel

C'est la mi-temps au stade Lat Dior. Le Sénégal mène par 2 buts à 0 grâce à Ismaïla Sarr

45' C'est la reprise

50' Ismaïla Sarr a gâché une occasion nette en butant sur le gardien adverse. Il a failli réaliser un triplé. Bon début de seconde période pour les Lions. C'est à l'image de la première mi-temps.

54' Sans plus tarder, Krépin aussi rate l'occaision de creuser l'écart en raison de son geste qui envoie la balle au dessus des buts.

Changements

58' Bamba Dieng et Pape Gueye effectuent leur entrée. C'est la première apparition de Gueye sous le maillot du Sénégal. Boulaye et Gana Gueye sont sortis.

63' Le match est arrêté. Un joueur congolais et Bamba Dieng étaient touchés.

Le jeu a repris et les Lions continuent de gâcher les occasions.

Changements

73' Paul Put effectue un double changement avec les entrées de Mabella et de Mapata.

77' Habib Diallo sort, Pape Matar Sarr effectue son entrée. Du côté du Congo, Antoine cède sa place à Ossete.

80' Le rythme du match baisse petit à petit. Les Lions sont plus que jamais proches de la victoire, leur cinquième dans ces éliminatoires.

88' Le staff des Lions fait touner son effectif pour permettre à tout le monde jouer. Pape Abou Cissé est remplacé par Abdoulaye Seck. Name entre à la place de Nampalys Mendy. Pour le Congo, Malonga participe aussi à cette partie.

3 minutes de temps additionnel

Fin du match

Le Sénégal s'impose par 2 buts à 0 grâce à un doublé de Ismaïla Sarr. Une victoire logique vue la prestation des Lions. Ils ont rectifié les choses après le nul décevant à Lomé jeudi dernier. Le Sénégal reste invaincu dans ces éliminatoires avec cinq victoires et un nul En mars, Cissé et son groupe disputeront les barrages pour tenter de se qualifier pour le Mondial prévu entre novembre et décembre 2022 au Qatar.

