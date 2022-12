samedi 31 décembre 2022 • 324 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans son discours à la Nation de fin d'année, le président Macky Sall a terminé par le mandat du Sénégal à l'Union Africaine et le succès des Lions lors de la CAN et leur troisième participation à la Coupe du monde de football.

"Au titre de son mandat à la tête de l’Union Africaine, et dans un contexte international agité et incertain, notre pays, fidèle à ses idéaux panafricanistes, a porté avec constance le plaidoyer pour la paix et l’intégration africaine, et la défense des intérêts de notre continent dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Notre diplomatie a pu mobiliser un consensus général qui balise désormais la voie pour l’adhésion historique de l’Union Africaine comme membre de plein droit du

G20."



"Je redis notre gratitude et nos sincères remerciements à tous nos partenaires qui ont soutenu la candidature de l’Afrique, dans un esprit d’équité et de solidarité. Ce succès parmi d’autres, ajouté au premier sacre de nos Lions à la Coupe d’Afrique des Nations et à leur 3e participation à la Coupe du monde de football, confirme le standing que notre pays doit tenir et entretenir dans le concert des nations. Ce rang, qui nous vaut le respect et la confiance de l’Afrique et du monde, nous le devons surtout à notre héritage commun de nation libre, unie dans sa diversité, paisible et stable dans un monde constamment percuté par la violence et l’antagonisme, jusqu’à nos frontières. Chacun de nous est le légataire de cet héritage."