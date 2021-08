jeudi 5 août 2021 • 323 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien joueur du Bayern Michael Ballack a perdu un de ses fils, Emilio, tué dans un accident de quad.

Une ancienne gloire du Bayern, de Chelsea et de la Mannschaft est touchée par un deuil cruel. La nuit dernière, vers deux heures du matin, Emilio, l'un des fils de Michael Ballack, est décédé suite à un accident de la route en quad, au Portugal. Le jeune homme n'avait que dix-huit ans. L'accident s'est produit non loin d'une propriété que son père avait acquise il y a quelques années. Emilio avait deux frères : Louis, l'aîné, et Jordi.

L’Equipe