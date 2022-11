dimanche 6 novembre 2022 • 1832 lectures • 0 commentaires

iGFM - Ce dimanche, la Tanzanie est endeuillée par l'accident d'un avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria. Il s'agit d'un ATR-42 appartenant à Précision Air, la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie. Le premier ministre Tanzanien vient de dévoiler le nombre de vies perdues dans le crash.

Ce sont 19 personnes, dont des passagers et des membres d'équipage, qui ont trouvé la mort dans l'accident d'avion de Precision Air survenu ce dimanche 6 novembre 2022. La triste nouvelle a été donnée par le Premier ministre Tanzanien, Kassim Majaliwa, après son arrivée sur les lieux de l'accident.



"Il y a trois morts. Les opérations de sauvetages se poursuivent", indiquaient plus tôt, les services de secours dans un communiqué, rapporte l'Afp. Le mauvais temps serait à l’origine de l’accident.



"Lorsque l'avion était à environ 100 mètres (328 pieds) en plein vol, il a rencontré des problèmes et du mauvais temps. Il pleuvait et l'avion a plongé dans l'eau. Tout est sous contrôle. Le chef des missions de sauvetage de l'armée et les pompiers de la province de Kagera sont sur place. Ils sont entièrement équipés pour effectuer des sauvetages et assurer la sécurité. Les opérations de sauvetage sont actuellement en cours afin de récupérer l'avion", avait confié le commandant de la police de la province de Kagera à Africanews.



Des vidéos diffusées sur les médias locaux montrent l'avion en grande partie submergé alors que les sauveteurs à l'eau tentent de récupérer des survivants. Les secouristes tentent de soulever l'avion hors de l'eau à l'aide de câbles et de grues.

