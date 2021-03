mercredi 10 mars 2021 • 40 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

Après le retour de la “paix” au Sénégal après une semaine de casse et de feux dans toutes les régions du Sénégal, les alliés du président Macky Sall ont pris d’assaut les plateaux des télévisions et des radios.

Le Directeur des Domaines Mameboye Diao et récemment l’ancien premier ministre Mouhamed Boune Abdallah Dione, sont largement revenus sur les actes de violence qui ont émaillé le pays le 3 mars dernier.

Pour El Malick Guèye, ces sorties ont été à la hauteur des attentes. C’est pourquoi, le natif de Latmingué, a décerné, à ces deux alliés du président Macky Sall, une note de satisfaction, dans l’audio ci-dessous.

Pour lui, l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdalah Dione, a montré à travers son discours, combien il aime le président Macky Sall et le Sénégal. C'est un homme fidèle, loyal et noble. Je le félicite pour ce discours de vérité. Si on veut aller ensemble, il faut se dire la vérité.

C'est le cas également de Mame Boye Diao, qui a également bien décortiqué le discours du président de la République. Ce sont des personnes loyales, qui tiennent toujours des discours sincères qui aident le président dans ses prises de décision. Le président ne s'est pas trompé en portant ses choix sur ces personnes qui sont la fierté du Sénégal. Nous prions pour que la paix règne pour toujours au Sénégal.