mercredi 26 janvier 2022 • 181 lectures • 0 commentaires

Depuis l’issue peu reluisante des élections locales pour la mouvance présidentielle, la voix du Président Macky Sall ne s’est pas faite entendre. L’Observateur a questionné El hadj Hamidou Kassé, cacique de l’Alliance pour la République et de Benno Bok Yakaar, à ce sujet.

«Je n’ai pas parlé de façon précise de ça avec lui. Mais je sais qu’il nous encourage à lire avec lucidité et courage ces résultats. Il est le leader d la majorité présidentielle et nous bénéficierons de son regard pour affiner nos analyses», a-t-il indiqué.



Pour rappel, lundi dernier, M. Kassé déclarait, face à la presse, qu’«en l’état actuel des grandes tendances, il ressort clairement et de façon irréfutable que la coalition Benno Bokk Yaakaar gagne massivement ces élections».



Il avait refusé toute idée d’échec, expliquant que sur 43 départements, 32 ont été gagnés par la coalition Benno Bokk Yaakaar et que les tendances dans 7 autres départements leur sont largement favorables. "Soit un total de 39 départements sur les 43", disait-t-il.