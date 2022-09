jeudi 8 septembre 2022 • 108 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Hormis la question de la coopération entre le Sénégal et la Pologne, la question de l’invasion Russe en Ukraine a été au cœur des discussions lors de la déclaration de presse conjointe du président Macky Sall et son homologue de la Pologne.

« Autre que le domaine de la coopération, nous avons aussi évoqué la question de l’invasion Russe en Ukraine », a souligné le chef de l’État Sénégalais Macky Sall, sans trop vouloir entrer dans les détails.

Prenant la parole à son tour à la suite de son homologue sénégalais, le président de la République de Pologne Andrzej Duda est allé plus loin en dénonçant avec fermeté cette invasion Russe en Ukraine. « L’invasion Russe en Ukraine a été au cœur de nos discussions parce c’est une question importante pour la Pologne avec la vague de réfugiés que nous avons connu au début de la crise », a souligné Andrzej Duda.

Poursuivant son propos, le président Polonais estime que cette l’invasion Russe en Ukraine est une manifestation de trop. « Cette invasion Russe contre l’Ukraine n’est qu’une manifestation de plus de cet impérialisme Russe. Car la Russie veut régner comme un impérialiste alors que l’Ukraine est un État souverain indépendant et libre. On aimerait bien garder cette indépendance et cette souveraineté à tout prix. Aujourd’hui la Russie veut priver les ukrainiens de cette liberté, cette liberté et cette souveraineté. C’est pourquoi nous apportons à l’Ukraine notre soutien ferme », dénonce Andrzej Duda lors de la déclaration de presse conjointe au palais de la République du Sénégal…