mardi 2 mars 2021

Pape Gor, un ex-militaire sénégalais qui a été condamné en 2015 pour avoir battu six officiers de la police espagnole, comparait aujourd'hui mardi au Tribunal de Gijon pour des faits similaires. Il risque l'expulsion.

Notre concitoyen encourt une peine de six ans de prison en plus d'une amende de 12 300 euros. Il aurait frappé et menacé de tuer quatre policiers à l'été 2019. Le procès a lieu ce mardi en Espagne. Mais, sa peine pourrait être substituée par une expulsion.

Les événements remontent au mois d'août 2019 lors d'une manifestation des Sénégalais dans la rue Juan Alvargonzález à Gijon. Lorsqu'il a été intercepté par les agents, il les aurait attaqués et menacé de le tuer, indiquent en tout cas, les limiers. La version de notre concitoyen, n'est pas, pour le moment, rapportée par les médias espagnols.