lundi 4 janvier 2021

iGFM-(Dakar) Au cours d’un appel stupéfiant diffusé hier dimanche 3 janvier par le Washington Post, Donald Trump a demandé samedi à un haut responsable de « trouver » les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans l’Etat de Géorgie.

C’est un appel extraordinaire selon la Une du Washington Post, premier média qui a diffusé cet enregistrement de Donald Trump qui, à moins de trois semaines de l’investiture de Joe Biden, refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle du 3 novembre. Et semble bien décidé à tenter le tout pour le tout.

Lors d’une longue conversation téléphonique, le président américain a ainsi essayé de rallier à sa cause Brad Raffensperger, l’élu républicain en charge des élections en Géorgie, en alternant pressions et cajoleries. L’échange a duré une heure avec d’un bout de la ligne, Donald Trump, ses avocats et certains de ses proches conseillers, de l’autre, le secrétaire d’État de Géorgie et son avocat.

Emu et menaçant

Comme il le fait depuis des semaines, le président américain dénonce les résultats de la présidentielle. Il énumère ses théories de fraudes et appelle le responsable républicain à soutenir ses efforts pour contester les résultats. « Il n’y a pas de mal à dire que vous avez recalculé », lui a-t-il notamment déclaré, selon un enregistrement de la discussion réalisé à son insu et rendu public par le Washington Post, puis d’autres médias. « Tout ce que je veux, c’est trouver 11 780 bulletins (…) parce que nous avons gagné cet Etat », a-t-il justifié, alors que la victoire du démocrate Joe Biden en Géorgie avec environ 12 000 voix d’écart a été confirmée par un recomptage et des audits.

Invoquant des « rumeurs » de fraudes, Donald Trump a jugé, d’une voix étranglée par l’émotion, « injuste que l’élection (lui) ait été volée ». « Vous savez ce qu’ils ont fait et vous n’en parlez pas : c’est un délit, vous ne pouvez pas laisser ça avoir lieu, c’est un gros risque pour vous », a-t-il ajouté, menaçant. Brad Raffensberger n’a pas cédé. « Nous pensons que nos chiffres sont bons », a-t-il sobrement rétorqué.