États-Unis : le coronavirus s’invite dans le premier débat Biden-Sanders

iGFM – (Dakar) – Aux États-Unis, Joe Biden et Bernie Sanders s’affrontaient en duel pour la première fois dans la course à l’investiture démocrate. Un débat en temps de crise : la pandémie du coronavirus a été au cœur des échanges et occupé la moitié des deux heures de débat.

En ces temps e coronavirus, Joe Biden et Bernie Sanders devaient montrer lequel des deux serait plus à même de gérer la crise. Dans un studio sans public, installés à un mètre l’un de l’autre, les deux hommes ont débattu des décisions qu’ils auraient prises s’ils étaient présidents.

Sans surprise, Bernie Sanders, largement dépassé dans la course depuis deux semaines, a longuement insisté sur son plan d’assurance maladie pour tous. « Cette pandémie de coronavirus expose les incroyables faiblesses et dysfonctionnement de notre système de santé actuel. »

Pour Joe Biden, changer tout le système n’est pas adapté à la crise actuelle. « Les gens veulent des résultats, pas une révolution. Ils veulent des résultats tout de suite ! »