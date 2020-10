jeudi 15 octobre 2020 • 60 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Société indépendante d'exploitation et de production de pétrole et de gaz, cotée sur l'Oslo Axess (PNOR) et détenant des actifs en République du Congo, au Nigéria, en Gambie et au Sénégal, PetroNor a conlcu un accord avec le gouvernelent du Sénégal en mai 2020 pour l'exploitation du pétrole en espérant pouvoir mettre un terme à la procédure judiciaire initiée par l'ancienne direction d'AP. L'assurance est donnée par les responsables de cette compagnie lors d'une visio-conférence.

Lors d'une conférence de presse à Dakar, le PDG et co-fondateur de Petronor, Knut Sovold, s'est prononcé sur les perspectives de développement de l'entreprise et a déclaré qu'en Mai 2020, PetroNor a conclu un accord avec le gouvernement du Sénégal prévoyant la suspension de l'arbitrage se rapportant aux zones de licence Rufisque Offshore Profond et Sénégal Offshore Sud Profond, et ce sur une durée de six mois, afin de parvenir à des solutions de réglement raisonnables.

La société maintient son engagement envers un dialogue progressif et espère pouvoir mettre un terme à la procédure judiciaire initiée par l'ancienne direction d'AP.

A ce jour, plus de 35 millions de dollars ont été déboursés dans la perspective de faire valoir les licences conformément à leur état actuel, notammement 24 millions de dollars consacrés aux données sismiques, ainsi qu'aux études géologiques et géophysiques. Plus de 3 millions de dollars consacrés ont été versés au titre des droits de licence et des obligations de formation, auxquels se rajoutent 8 millions de dollars de frais d'assistance technique et d'administration générale.

Avant d'ajouter: "PétroNor présente toutes les caractéristiques requises pour se positionner en tant que leader panafricain indépendant dans le domaine de l'E&P. Nous sommes dotés d'une direction et d'un conseil d'administration hautement qualifiés et crédibles, d'actionnaires engagés et d'influence, d'un portefeuille diversifié et d'une stratégie de développement adaptée et rigoureusement définie.

Depuis l'impémentation de l'entreprise l'année dernière sous la dénomination PetroNor E&P, nous avons déployé un certain nombre d'initiatives clés qui ont contribué à son essor. Ces initiatives comprennent notamment notre entrée au Nigéria, la remise en service d'un actif très prometteur en Gambie.

Fondée à Oslo en 2016 par un groupe de professionnels chevronnés de l'industrie et bénéficiant du soutien de son principal actionnaire, Patromal, filiale pétrolière et gazière du groupe National Holding à Abu Dhabi, la société s'est ainsi développée par le biais d'acquisitions au point de devenir un opérateur panafricain confirmé de premier plan, doté d'un portefeuille diversifié d'actifs de production, de développement et d'exploiration.