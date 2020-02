Fatick : la meurtrière du bébé de Niakhar placée sous mandat de dépôt

iGFM – (Dakar) – La dame Mya Ndiaye, la femme qui avait enlevé et tué un bébé d’un an à Niakhar, dans la région de Fatick, vient d’être placée sous mandat de dépôt pour assassinat par le juge du premier cabinet du Tribunal de Fatick, informe le journal Libération. Cette affaire qui a plongé la localité de Niakhar dans l’émoi et la consternation n’a pas encore livré touts ses secrets.

La gendarmerie poursuit ses investigations, puisque lors de son audition, Mya Ndiaye qui jouit de toutes ses mentales a livré une piste intéressante laissant croire à d’éventuelles complicités dans cette affaire.

IGFM