iGFM - (Dakar) Le Ministre du Commerce et des PME, Mme Assome Aminata DIATTA a visité les stands de la Foire Internationale de Dakar ce vendredi 26 novembre 2021.

A l’approche de ce grand événement qui devra se dérouler du 06 au 20 décembre 2021, Monsieur Salihou Keïta, Directeur du CICES a prévu de nouveaux aménagements.

La place de la « Première Dame » située à l’entrée de ce complexe d’échanges inaugurée ce matin par Mme Assome Aminata DIATTA en dit long sur la nouvelle démarche de la direction du CICES.

La préparation de cette 29ème édition de la Foire Internationale de Dakar respecte les délais impartis pour sa bonne tenue, Mme le Ministre lors de son entrevue avec les journalistes a tenu à dire toute sa satisfaction pour les innovations amorcées et pour l’avancée des travaux.

Auparavant, Mme le ministre a présidé la deuxième édition des « Rendez-vous de l’entreprise », Action PME en réunissant les acteurs publics, privés et écoles de formation, autour du Thème : « Participation du Sénégal à EXPO-DUBAI-2020: Enjeux et impacts ».



Les participants à ce grand événement ont loué la démarche du Ministère du Commerce et des PME pour l’organisation et la participation des Startups et entrepreneurs à cette Exposition mythique.



Le Ministre en charge des PME, Mme Assome Aminata DIATTA n’a pas manqué de montrer sa satisfaction pour le début de l’Exposition qui a tenu ses promesses mais rappelle que cette activité se déroule sur 6 mois et à ce titre la mobilisation doit demeurer le maître mot.