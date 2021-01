vendredi 29 janvier 2021 • 73 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a finalement autorisé Munir El Haddadi à jour pour la sélection marocaine.

Encore un rebondissement dans le feuilleton Munir El Haddadi (25 ans) ! Malgré la réforme sur les règles relatives au changement de nationalité sportive adoptée en septembre dernier, la FIFA avait dans un premier temps refusé la demande de l’ex-international espagnol qui souhaite changer de nationalité sportive pour défendre les couleurs du Maroc, et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) avait également recalé l’ailier du FC Séville.

Mais la FIFA a publié jeudi son premier «commentaire sur le règlement régissant l’éligibilité pour jouer en équipe représentative». Celui-ci autorise de nouvelles exceptions pour rectifier certaines situations «jugées d’une sévérité ou une rigueur excessives».

La limite d’âge supprimée

«Compte tenu du principe de sécurité juridique, l’exigence relative à l’âge («il n’avait pas encore 21 ans») ne s’applique pas aux joueurs ayant joué leur dernier match de compétition officielle (dans quelque discipline de football que ce soit) pour leur association actuelle avant le 18 septembre 2020, date d’entrée en vigueur des amendements de septembre 2020», écrit notamment la FIFA.

Cela signifie que les sélections de Munir El Haddadi avec la sélection Espoirs espagnole alors qu’il avait plus de 21 ans et qui remontent à 2016 ne posent désormais plus problème. L’ancien Barcelonais est désormais bien éligible avec le Maroc et, après avoir exprimé sa joie au micro de beIN Sport, le Sévillan espère désormais fêter sa première cape au mois de mars dans les éliminatoires de la CAN 2021.

