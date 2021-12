vendredi 3 décembre 2021 • 978 lectures • 0 commentaires

Actualité 36 mins Taille

iGFM - (Dakar) Le ministre des Transports routiers a fait une déclaration au sortir de sa rencontre avec les syndicats des transporteurs. Ces derniers ne se sont pas exprimés au sortir des discussions, préférant consulter leur base d'abord. Mais le ministre a indiqué qu’ils se sont entendus sur plusieurs points. Ci-dessous sa déclaration.

«Nous venons de terminer la rencontre qui a duré 5 heure de temps. Je me réjouis de cette rencontre avec un esprit de dépassement des acteurs du transport. Nous avons échangé sur tous les points. Ils nous ont demandé de leur permettre de retourner consulter leur base pour prendre la décision qui s’impose.



L’Etat a posé des actes forts. Un décret qui autorise les ministres à mettre en place des brigades de contrôle routiers mixtes (…) C’est un pas important qui a été franchi et qui concerne l’un des points les plus essentiels de la plateforme revendicative. Nous sommes en attente. Certainement nous aurons un retour d’information portant sur la levée du mot d’ordre de grève (…)



Ils ne peuvent pas prendre de décision sans consulter leur base. Mais nous osons espérer que le mot d’ordre de grève sera levé parce que nous avons eu un accord sur plusieurs points. J’ai espoir qu’ils vont lever le mot d’ordre de grève avant qu’ils ne se couchent.»